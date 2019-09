AC Milan worstelt zich naar zege in Verona na tumultueus slot

Video Maradona kan juichen, maar verliest wel bij debuut als coach van Gimnasia

21:34 Diego Maradona heeft zijn eerste wedstrijd als coach van Gimnasia y Esgrima La Plata verloren. Racing Club de Avellaneda was met 1-2 te sterk in het uitverkochte Estadio Juan Carmelo Zerillo. Gimnasia blijft door de nederlaag 24ste en laatste in de Argentijnse Superliga.