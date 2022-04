Actievoerders leggen 6500 ‘voetballen’ op stoep hoofdkantoor FIFA

Christian Eriksen draagt aanvoer­ders­band tijdens oefenduel in stadion van hartstil­stand

Christian Eriksen draagt dinsdag de aanvoerdersband in het oefenduel van Denemarken met Servië in Kopenhagen. Het wordt de eerste wedstrijd van Eriksen in het stadion Parken in de Deense hoofdstad, waar hij tijdens de wedstrijd tegen Finland op het EK van afgelopen juni een hartstilstand kreeg.

28 maart