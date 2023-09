Adil Ramzi verloor tante en haar kinderen door aardbevingen in Marokko: ‘Het verdriet is hier zo groot’

De sportwereld leeft massaal mee met de inwoners van Marokko na de aardbevingen in dat land. Voor voormalig Jong PSV-trainer Adil Ramzi kwam de natuurramp extra hard binnen. Niet alleen omdat hij in Marokko geboren is, maar ook omdat hij de aardbevingen zelf heeft meegemaakt.

Ramzi is tegenwoordig trainer van de Marokkaanse club Wydad AC in Casablanca. Hij zat in een Marokkaans hotel tijdens de aardbevingen. De voormalig voetballer van onder meer AZ en PSV vertelde dat hij en zijn meest naaste familie ongedeerd waren, maar dat zijn tante en haar kinderen om het leven zijn gekomen tijdens de aardbevingen.

Eén speler keerde zelfs pas om 11.00 uur in de ochtend terug naar huis, omdat hij bang was Adil Ramzi

„Dat raakt mij heel erg”, zei Ramzi op de radio bij NOS Langs de Lijn. „Het moment dat ik ging slapen, voelde ik het bed in mijn hotel heel hard schudden. En later ook het hele hotel. Ik ben toen meteen naar buiten gerend.”

Ramzi zelf kwam er zonder kleerscheuren vanaf, maar dat geldt voor heel veel landgenoten niet. „Mensen zijn overleden, huizen zijn verwoest. Het verdriet is hier zo groot. Dit gun je echt niemand.” De volgende dag besloot Ramzi de training van Wydad niet door te laten gaan. „Iedereen was in de nacht naar buiten gegaan en één speler keerde zelfs pas om 11.00 uur in de ochtend terug naar huis, omdat hij bang was. Dan ga je niet trainen.”

Hoewel het verdriet bij Ramzi overheerst, is hij blij met de wereldwijde steun die Marokko krijgt. „Op dit soort momenten voel je weer de liefde tussen de mensen. Ook van buiten Marokko. Dat merk ik aan alle berichten die ik krijg. We moeten er nu voor elkaar zijn, dat is het beste wat je kunt doen.”