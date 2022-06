Advocaat van Sepp Blatter pleit voor vrijspraak: 1,8 miljoen euro puur voor advieswerk overgemaakt

Moeten Sepp Blatter en Michel Platini na corruptie­zaak achter de tralies?

Ze waren de machtigste mannen in de voetbalwereld. Maar voormalig FIFA-baas Sepp Blatter (86) en oud-topspeler en voormalig UEFA-voorzitter Michel Platini (66) staan in Zwitserland voor de rechtbank op verdenking van corruptie. Een proces waar elf dagen voor uitgetrokken is, maar nu mogelijk langer gaat duren vanwege gezondheidsklachten van Blatter.

8 juni