Afgang blijft Deense amateurs bespaard

Met een elftal bestaand uit zaalvoetballers en semi-profs uit lagere divisies heeft het Deense voetbalelftal in een oefenduel met toch wel beperkte cijfers verloren van Slowakije. Het werd in Trnava 3-0. Bij de Scandinaviërs ontbraken alle A-internationals en technische staf wegens een conflict met de nationale bond.

Denemarken wilde toch spelen, om sancties van de UEFA te voorkomen. Ze stelden de Slowaken alvast een schadevergoeding in het vooruitzicht, waarvan de hoogte nog moet worden bepaald. Zo stond in het doel Christoffer Haagh. De 31-jarige keeper heeft meer dan vijftig interlands achter zijn naam staan, allemaal gespeeld in de zaal. Interimcoach was John Jensen, die ooit nog in de Bundesliga voor Hamburger SV speelde.