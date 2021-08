Afghaans voetbaltalent overleden in wielkist Amerikaans transportvliegtuig

Maandag was er sprake van grote chaos op het vliegveld van Kaboel. Radeloze Afghanen liepen in groten getale over het vliegveld, in de hoop het land uit te komen. Op sociale media doken beelden op waarop te zien is hoe wanhopige mensen op Amerikaanse vliegtuigen probeerden te klimmen om zo het land te ontvluchten. Anderen verstopten zich in de wielkisten.

Anwari werd dus na de landing in Qatar gevonden. Het Afghaanse voetbaltalent is in de verdrukking gekomen in een wielkist. Het vliegtuig is hetzelfde als het toestel dat in één keer 640 Afghanen evacueerde. De foto van die groep mensen in de buik van het vliegtuig ging de wereld over.