Afrikaanse CL-finale moet opnieuw: Tunis moet beker en medailles teruggeven

Portret Neymar: baltove­naar met een leven vol controver­ses

16:09 Brazilië is in de ban van de aangifte van verkrachting tegen sterspeler Neymar door een 26-jarige vrouw. Kort voor de Copa América beleeft de Braziliaan, die vanavond ‘gewoon’in de basis staat tijdens de oefeninterland tegen Qatar, de moeilijkste tijd in zijn toch al controversiële carrière. Een portret.