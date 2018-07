Afrikaanse landen beraden zich na mislukt WK

De nationale bonden van vijf Afrikaanse voetballanden komen morgen en maandag in Rabat in Marokko bijeen. Bij het symposium, georganiseerd door de overkoepelende Afrikaanse voetbalbond CAF en de Marokkaanse voetbalbond, willen bestuurders en trainers het hebben over het teleurstellend verlopen wereldkampioenschap.

De vijf deelnemende landen uit Afrika (Egypte, Marokko, Tunesië, Nigeria en Senegal) overleefden de poulefase bij het toernooi in Rusland niet. Dat kwam sinds het WK van 1982 niet meer voor.

,,Het was een teleurstelling voor de Afrikaanse teams en het Afrikaanse continent. Veel mensen hadden verwacht dat de Afrikaanse landen zich op voetbalgebied de laatste jaren steeds verder hadden ontwikkeld. Helaas hebben we het niet waar kunnen maken'', aldus Emmanuel Amunike, oud-international van Nigeria. Amunike maakt nu deel uit van een studiegroep van wereldvoetbalbond FIFA die het WK analyseert. ,,We hebben ontzettend veel ruw talent. Als we daar niet op de juiste manier mee aan de slag gaan, zullen we blijven leven van dromen.''

Punt van zorg

FIFA-voorzitter Gianni Infantino zei vorige week al dat het falen van de Afrikaanse landen op het WK besproken is door hoge officials bij de voetbalbond. Het is een punt van zorg, gaf de Zwitser aan. ,,Senegal, Marokko en Nigeria hebben goed gespeeld op het WK. Je moet bij zo'n groot toernooi ook een beetje geluk hebben als je een ronde verder wilt komen.''

Egypte was in 1934 het eerste Afrikaanse land dat meedeed aan het WK voetbal. Sinds 1970 is het continent bij elke mondiale titelstrijd bij het voetbal vertegenwoordigd. In 2010, toen Zuid-Afrika organisator was, deden zes Afrikaanse landen mee aan het WK.