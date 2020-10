Afzwaaiende Bartomeu: FC Barcelona akkoord over deelname Europese Super League

,,Ik kan buitengewoon nieuws aankondigen", aldus Bartomeu. ,,De raad van bestuur heeft de vereisten goedgekeurd om deel te nemen aan een toekomstige Europese Super League, een project dat wordt gepromoot door de grote clubs in Europa."

Volgens de voorzitter van de Spaanse competitie La Liga Javier Tebas is er helemaal geen sprake van een akkoord over een Europese Super League, waar achttien clubs uit de vijf sterkste Europese competities aan mee zouden doen. ,,Het toont de onwetendheid van Bartomeu aan over de huidige voetbalwereld."