Agüero sprak nog niet met Koeman en verwacht mét goede vriend Messi voor FC Barcelona te spelen

,,De toekomst van de coach is niet mijn zaak", zo beantwoordde Agüero de vraag hoe hij aankijkt tegen de situatie omtrent Koeman. De spits, die transfervrij overkwam van Manchester City, gaf ook toe nog niet met de Nederlander gesproken te hebben. ,,Of ik wil dat Pep Guardiola hier ook heen komt? Dat zijn geen vragen waar ik over moet beslissen. We moeten contracten respecteren.”



Welke rol Agüero krijgt in Camp Nou is voor de Argentijn dan ook nog gissen: ,,De beslissing is altijd aan de coach. Ik beschouw mezelf niet als een speler die elke wedstrijd móet starten. Je moet respect voor je teamgenoten hebben en je moet een basisplaats verdienen. Maar een goed voorseizoen kan wonderen doen.”

Volledig scherm Sergio Agüero. © REUTERS

Messi

Agüero gaf wel toe dat hij elke dag met zijn goede vriend Messi spreekt. Zijn jeugdvriend heeft een aflopend contract in Camp Nou en FC Barcelona is dan ook druk bezig met de onderhandelingen om Messi langer bij de club te houden. ,,Ik hoop hier met Messi te spelen. Ik denk dat Leo doorgaat, maar wat er met hem gebeurt is ook aan de club. Het zou me veel plezier en trots geven als we hier elke dag samen zouden trainen en wedstrijden kunnen spelen. Ik ken hem al sinds we als kleine kinderen bij de nationale teams speelden. Dankzij Messi heb ik altijd gedacht dat FC Barcelona de beste club ter wereld is. Ik praat elke dag met hem, maar ik kan je niet veel meer vertellen. Het laatste wat hij tegen me zei? Gefeliciteerd!”

Dat Agüero het afgelopen seizoen maar tot twaalf Premier League-wedstrijden kwam, baart hem geen zorgen: ,,Behalve het afgelopen seizoen heb ik heel goede jaren bij Manchester City gehad. Ik heb ze kunnen helpen mooie dingen te bereiken. Dit seizoen had ik helaas een knieblessure en daarna had ik last van corona, maar de laatste maanden voel ik me goed en mijn knie voelt perfect", aldus Agüero, die de afscheidswoorden van Guardiola ook nog onthulde: ,,Hij zei me dat ik naar het beste team ter wereld ging en dat hij daarom mijn vertrek toestemde.”