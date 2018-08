Aguirre volgt Cúper op als bondscoach Egypte

Schorsing Nasri in beroep verhoogd

Samir Nasri mag pas aan het einde van dit jaar weer voetballen. De schorsing van de Fransman is na hoger beroep verhoogd tot 18 maanden. De straf gaat met terugwerkende kracht, per 1 juli 2017, in. Dat betekent dat Nasri nog een klein half jaar niet mag spelen.