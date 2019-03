Ajax-aankoop Marin belangrijk bij overwinning Standard op Antwerp

Video Van Dijk kijkt uit naar laatste twee maanden seizoen: ‘We moeten ook genieten’

18:18 Na de interlands met Oranje breken voor Virgil van Dijk de laatste twee maanden van het seizoen aan bij zijn club Liverpool. The Reds staan bovenaan in de Premier League, maar de titelstrijd met Manchester City is spannend. ,,Het zijn nog zeven finales voor ons.”