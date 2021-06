Ajax: CAS nam uren de tijd voor verhaal van Onana

Zelfs naaste medewer­kers Laporta weten niet wat voorzitter morgen met Koeman gaat doen

27 mei In een onverwacht ingelaste persconferentie zal voorzitter Laporta van FC Barcelona morgenochtend meer duidelijkheid verschaffen over de toekomst – of niet – van Ronald Koeman bij de club. Zelfs veel naaste medewerkers weten niet wat zijn besluit zal zijn en de Catalaanse media tasten in het duister.