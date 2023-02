Ajax en AZ door in UEFA Youth League, doelman Setford (16) de redder en Meerdink (19) schittert met hattrick

Met videoAjax en AZ hebben zich via de play-offs geplaatst voor de achtste finales van de UEFA Youth League, de Champions League voor de hoogste juniorenteams. Ajax won in Hongarije met 0-1 bij MTK Boedapest, AZ in Wijdewormer met 5-0 van Eintracht Frankfurt.

De hoogste jeugdteams van de twee Nederlandse clubs in de ‘baby Champions League’ krijgen komende maandag bij de loting te horen wie eind februari de tegenstander wordt in de achtste finales. Daarin behoren Liverpool, Manchester City, FC Barcelona, Real Madrid en Paris Saint-Germain tot de mogelijke tegenstanders. De UEFA Youth League wordt sinds 2013 georganiseerd en biedt een internationaal podium aan de talenten van de grootste clubs van Europa, waar onder andere Abdelhak Nouri en Xavi Simons al op schitterden.



Ajax won vanavond in Hongarije met 0-1 van MTK Boedapest. Gabriel Misehouy maakte na 57 minuten de winnende goal uit een strafschop, nadat de overtreding op linksbuiten Jaydon Banel buiten het strafschopgebied gemaakt leek te worden. In de 91ste minuut kreeg MTK Boedapest nog wel een penalty na hands, maar doelman Tommy Setford (16 jaar!) stopte de zwak genomen strafschop. Zijn broer Charlie Setford (18) is de keeper van Jong Ajax.

Mexx Meerdink (19) schittert met hattrick

AZ won met 5-0 van Eintracht Frankfurt. Aanvoerder Mexx Meerdink (19), de zoon van voormalig international Martijn Meerdink, opende al in de derde minuut de score en verdubbelde deze na een halfuur. Twintig minuten voor tijd maakte Ernest Poku (19) er 3-0 van in Wijdewormer, waar onder meer spits Vangelis Pavlidis op de tribune zat om de talenten van AZ aan het werk te zien. Een kwartier voor tijd maakte Meerdink de 4-0 en sloot hij de wedstrijd dus af met een hattrick. Jayden Addai (17) mocht in de 90ste minuut uit een strafschop nog de 5-0 maken.

Met een hattrick was Meerdink dus de grote man. De in Winterswijk geboren aanvaller stapte in 2019 over van De Graafschap naar AZ. Hij deed ook al 28 keer mee met Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie en scoorde voor die ploeg zeven keer. Zijn vader Martijn (46) speelde van 2002 tot 2007 voor AZ, waar hij in 110 wedstrijden tot 21 goals en 20 assists kwam. Onder bondscoach Marco van Basten speelde hij op 1 maart 2006 zijn enige interland, toen hij 90 minuten mee mocht doen in de oefeninterland tegen Ecuador in Amsterdam.

Volledig scherm Mexx Meerdink. © Pro Shots / Remko Kool