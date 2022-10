Ajax moet vrezen voor aanvalsmachine Napoli met 'buitenaardse' Kvaratskhelia

met samenvatting Oranje getint Atalanta na zege naast koploper Napoli, Juventus wint eindelijk weer eens in Serie A

Atalanta is in de Serie A in punten gelijk gekomen met koploper Napoli. De club uit Bergamo, met Hans Hateboer, Marten de Roon en Teun Koopmeiners, won met 1-0 van Fiorentina. Atalanta heeft net als de Napolitanen 20 punten, drie meer dan Lazio en landskampioen AC Milan.

2 oktober