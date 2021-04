Ajax-opponent Roma boekt zege op Bologna, De Vrij met Inter stap dichter bij titel

SamenvattingAS Roma heeft de thuiswedstrijd tegen Bologna met 1-0 gewonnen. De Spaanse spits Borja Mayoral maakte kort voor rust de winnende goal in Stadio Olimpico in Rome, waar donderdagavond (21.00 uur) Ajax op bezoek komt voor een plek in de halve finales van de Europa League.

Roma-coach Paulo Fonseca had liefst zes wijzigingen aangebracht in zijn basiself ten opzichte van afgelopen donderdag, toen zijn ploeg met 1-2 won in de Johan Cruijff Arena. Borja Mayoral viel tegen Ajax een kwartier voor tijd in, maar mocht vandaag in de basis beginnen op de plek van de Bosnische spits Edin Džeko. De 24-jarige spits uit Spanje, die wordt gehuurd van Real Madrid, maakte in de 44ste minuut de winnende goal. Rick Karsdorp viel in de 76ste minuut in voor Bryan Reynolds op de rechterflank. De Braziliaan Bruno Peres stond op de linkerflank, nadat Italiaans international Leonardo Spinazzola donderdag tegen Ajax uitviel met een hamstringblessure. Hij zal er ook in de return in Rome niet bij zijn. Grote namen als Lorenzo Pellegrini, Henrikh Mkhitaryan, Javier Pastore en Jordan Veretout vielen in het laatste kwart van de wedstrijd nog wel in bij Roma. De ploeg van Fonseca blijft zevende in de Serie A. Atalanta en Lazio, de clubs boven Roma, hebben ook nog een wedstrijd minder gespeeld.



Bij Bologna deed linksback Mitchell Dijks de hele wedstrijd mee, Jerdy Schouten werd na 77 minuten naar de kant gehaald door zijn coach Sinisa Mihajlovic. Bologna staat veilig op de elfde plaats en kan het seizoen rustig afmaken.

Volledig scherm © AP

Inter zet volgende stap richting titel

Internazionale krijgt de eerste landstitel sinds 2010 steeds meer in zicht. Het elftal van trainer Antonio Conte won vanmiddag in San Siro met 1-0 van Cagliari en behaalde daarmee in de competitie de elfde overwinning op rij.



Cagliari had lang uitzicht op een resultaat. De aanvallende back Matteo Darmian hielp Inter in de 77ste minuut, op aangeven van Achraf Hakimi, alsnog aan de overwinning. Even daarvoor kopte Oranje-international Stefan de Vrij, die een basisplaats had, de bal uit een hoekschop tegen de lat.

Inter heeft met nog acht wedstrijden te gaan een voorsprong van elf punten op achtervolger AC Milan, dat zaterdagavond ondanks een rode kaart voor Zlatan Ibrahimovic met 1-3 won bij Parma. Toen Inter in 2010 voor het laatst de Italiaanse titel pakte, was Wesley Sneijder een van de belangrijkste spelers bij de club. Inter won dat jaar ook de Champions League en de Coppa Italia. De Italiaanse beker was in 2011 de laatste prijs die de club uit Milaan pakte.

Volledig scherm Stefan de Vrij (l) in duel met Cagliari-speler Leonardo Pavoletti. © REUTERS

Juventus rekent af met Genoa

Juventus is AC Milan in de 30ste speelronde weer genaderd tot één punt. De ploeg van trainer Andrea Pirlo won, met Matthijs de Ligt en Cristiano Ronaldo in de basis, thuis met 3-1 van middenmoter Genoa. Dejan Kulusevski maakte al in de 4de minuut de openingstreffer. Na 22 minuten verdubbelde Álvaro Morata de score: 2-0. De aansluitingstreffer werd vier minuten na rust gemaakt door Gianluca Scamacca, maar invaller Weston McKennie bepaalde twintig minuten voor tijd de eindstand op 3-1. McKennie stond bij het moment van scoren amper twee minuten binnen de lijnen.



Kevin Strootman ontbrak bij Genoa vanwege een schorsing.

Volledig scherm De Ligt (r) in een duel. © AP

Napoli won op bezoek bij middenmoter Sampdoria met 2-0 door een doelpunt van Fabian Ruiz in de 35ste minuut. De gelijkmaker van Morten Thorsby (oud-Heerenveen) een kwartier voor tijd werd geannuleerd door de VAR: er zou voorafgaand aan de goal een overtreding zijn gemaakt. Vlak voor tijd besliste Victor Osimhen het duel: 2-0. Napoli blijft dankzij de overwinning op drie punten achterstand van Juventus.



Atalanta kan later vandaag op één punt komen van ‘Juve’. De ploeg van Marten de Roon en Hans Hateboer speelt om 20.45 uur de uitwedstrijd bij Fiorentina. Om 18.00 uur spelen AS Roma en Bologna nog tegen elkaar.



Lazio leek punten te gaan morsen op bezoek bij Hellas Verona, maar in blessuretijd bezorgde Sergej Milinkovic-Savic zijn ploeg de drie punten. Wesley Hoedt zat bij de ploeg uit Rome de hele wedstrijd op de bank. Lazio blijft zesde op de ranglijst, met 55 punten. Hellas staat achtste met 41 punten én een wedstrijd meer gespeeld.

