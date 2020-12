Aké boekt met ManCity zakelijke zege, Everton stoot door naar tweede plek

Zoals vooraf werd verwacht, was het vanaf het eerste fluitsignaal van Andre Marriner de thuisploeg die het spel maakte. Dat werd al binnen het kwartier vertaald in de openingstreffer. Ilkay Gundogan passeerde Karl Darlow, maar het doelpunt kwam ook vooral op het conto van Raheem Sterling. Die behield in een druk strafschopgebied het overzicht en vond de Duitser. Ondanks een groot voordeel in balbezit (75%), kon het elftal van Pep Guardiola de overwinning vervolgens niet al voor rust in veilige haven brengen.



Pas na tien minuten in de tweede helft werd de voorsprong uiteindelijk verdubbeld. Newcastle kreeg de bal niet voor het eigen doel weg en toen aanvoerder Federico Fernández probeerde in te grijpen, viel de bal voor Ferran Torres’ voeten: 2-0. De Spaanse spits werd in de slotfase nog naar de kant gehaald, maar ondanks een gigantische kans van zijn vervanger Sergio Agüero bleef het bij die score.