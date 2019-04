Aké met Bournemouth onderuit, Kongolo krijgt nieuwe oorwassing

Burnley lijkt sinds de winter herboren - het won liefst achtmaal sinds Boxing Day - en stevent af op nog een seizoen Premier League-voetbal. Met de zege op Bournemouth (1-3), waar Nathan Aké de negentig minuten volmaakte, doet het daarin goede zaken. Het gat met nummer achttien, Cardiff City dat nog een wedstrijd te goed heeft, is gegroeid tot acht punten.



Newcastle United zit in hetzelfde schuitje als Burnley, maar wacht sinds begin maart op een zege. Ook tegen Crystal Palace, waar Patrick van Aanholt negentig minuten binnen de lijnen stond, kon het niet winnen. De thuisploeg mocht tot de 81ste minuut blijven hopen op een punt totdat Luka Milivojevic een strafschop tegen de touwen schoot: 0-1.



Voor Leicester City is het seizoen over en uit. Bij het al gedegradeerde Huddersfield Town van Terence Kongolo won het overtuigend met 1-4 door onder meer twee goals van Jamie Vardy. Leicester City staat zevende, maar het gat tot de Europese plaatsen bedraagt liefst veertien punten.