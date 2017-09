Alavés zet jonge trainer Zubeldía al na vier duels op straat

Alavés bereikte vorig jaar onder coach Mauricio Pellegrino nog de finale van de Spaanse beker, waarin FC Barcelona uiteindelijk met 3-1 te sterk was. Op eigen verzoek werd het contract van Pellegrino niet verlengd. Hij vertrok naar de Premier League, waar hij nu trainer is van Southampton. Zubeldía werd aangesteld als zijn vervanger. Het was voor de 36-jarige Argentijn zijn eerste klus in Europa, nadat hij al negen jaar clubs onder zijn hoede had in Zuid-Amerika.