Alderweireld: Als ik wegga, moet Vertonghen mee

Waarom Argentinië - Peru altijd uitloopt op een heet avondje

14:45 Argentinië en Peru zijn in de Zuid-Amerikaanse zone van het WK verwikkeld in een extreem spannende strijd om de WK-tickets. Komende nacht (01.30 uur Nederlandse tijd) staan ze in Buenos Aires tegenover elkaar voor een ongetwijfeld heet avondje. Maar zo extreem als in 1978 zal het niet worden. Vijf vragen, vijf antwoorden.