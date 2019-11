Alle ogen op Ronaldo

Door Daniël Dwarswaard



En toen ging opeens een bord met rugnummer 7 de lucht in tijdens Juventus-AC Milan. Het was minuut 55 en superster Cristiano Ronaldo keek afgelopen weekend vertwijfeld naar de zijlijn om vervolgens in een rechte lijn naar de kleedkamer te rennen. Vervanger Paulo Dybala kreeg nog net snel een handje. Even eerder had Juve-coach Maurizio Sarri Ronaldo óók al gewisseld in de Champions League-wedstrijd tegen Lokomotiv Moskou.



Ronaldo die gewisseld wordt, het is een zeldzaamheid. Sarri probeerde de rel nog te sussen door te stellen dat de vedette knieklachten had. Maar nee, vrijwillig was het gewissel niet. Nog voor het laatste fluitsignaal had Ronaldo, kwaad, het stadion al verlaten. Een nieuwe discussie was geboren: zou CR7 na al die jaren van ongekende cijfers en overmacht nu dan toch zachtjes aan het aftakelen zijn?