Alle uitslagen uit de Europese topcompetities

Ook in Argentinië gaat het mis in voetbalsta­di­on: dode bij rellen na gebruik traangas politie

Bij onrust in een voetbalstadion in de Argentijnse stad La Plata is donderdag één persoon om het leven gekomen. De autoriteiten melden dat het slachtoffer, een 57-jarige man, is overleden aan een hartaanval. Volgens onbevestigde berichten zouden er ook gewonden zijn.

7 oktober