Alleen flinke salarisverlaging kan vertrek Frenkie de Jong bij FC Barcelona voorkomen

Frenkie de Jong mag blijven bij FC Barcelona mits hij een flink deel van zijn salaris inlevert. Dat maakte de voorzitter van de club, Joan Laporta, vannacht duidelijk op een persconferentie in New York, waar Barça morgenavond de vierde en laatste wedstrijd van zijn Amerikaanse tournee zal spelen.

Laporta maakte duidelijk dat hij een geste van de Oranje-international verwacht. ,,Frenkie wil blijven en de club wil dat hij blijft. Iets anders zijn de gesprekken die we met elkaar voeren, want we hebben een nieuwe salarisstructuur. Wij troffen bij Barça een salarispost aan die 40% hoger was dan die van onze concurrenten, en daarom praten we met onze spelers. We zullen alles proberen opdat Frenkie blijft, en ik hoop dat hij ook alles zal doen om te blijven.”

Volledig scherm Frenkie de Jong. © AFP En dat ‘alles doen’ is afzien van een groot deel van het salaris dat De Jong nog tegoed heeft van de laatste twee seizoenen, toen hij vanwege de door de coronapandemie financiële crisis van de club akkoord ging miljoenen aan inkomen uit te stellen tot dit seizoen en de resterende jaren van zijn contract, dat tot 2026 loopt. Ook zal hij volgens de club sowieso minder moeten gaan verdienen dan in zijn oorspronkelijke contract staat.

De Jong ziet de druk met de dag groeien. Niet alleen vanuit het bestuur, maar ook op het veld, waar trainer Xavi hem in de voorbereiding nog niet één keer een basisplaats heeft gegeven en hem drie keer als centrale verdediger heeft laten invallen. Volgens de trainer is dat geen ‘signaal’ aan de speler om zich naar de wil van de club te schikken of het aanbod van Manchester United te accepteren, maar in Barcelona wordt het wel zeker als een verhuld dreigement beschouwd.

Barcelona moet hard in de salarispost snijden om de nieuwe aankopen – na onder andere Raphinha en Lewandowski werd gisteren ook Koundé voor 50 miljoen euro van Sevilla overgenomen – in te kunnen schrijven voor de Liga; de competitie begint over drie weken. Laporta ziet daar echter geen problemen. ,,Er moeten nog spelers vetrekken en de nieuwkomers zullen we één voor één kunnen inschrijven.” Dat kan mede doordat de club zijn negatieve vermogen heeft kunnen wegpoetsen met de verkoop van 25% van zijn TV-rechten voor de komende 25 jaar voor 667 miljoen euro, waardoor het salarisplafond dat de Liga in zijn fairplay-regels oplegt weer iets zal stijgen.

