Alles is nog mogelijk voor Barça, maar nederlaag tegen Granada kan grote gevolgen hebben

Video Fans Rayo Vallecano ‘desinfec­te­ren’ stadion na bezoek rechtse partij

27 april De fanatieke aanhang van Rayo Vallecano heeft het stadion ‘gedesinfecteerd’ nadat Santiago Abascal en Rocio Monasterio, politici van de rechtse partij Vox, in hun stadion waren. De supporters riepen andere fans op. ,,Dit konden we niet tolereren. In ons stadion, Campo de Fútbol de Vallecas, is geen ruimte voor fascisme.”