Alles wat je moet weten over de Afrika Cup

De eredivisie is opvallend ruim vertegenwoordigd in de selecties van de 24 landen die actief zijn op het toernooi. Sébastien Haller (Ajax) en Ibrahim Sangaré (PSV) doen met Ivoorkust een gooi naar de titel, terwijl Andre Onana (Ajax) het doel verdedigt van gastland Kameroen. Maduka Okoye, die Sparta heeft verruild voor Watford, maar het seizoen op Het Kasteel wel afmaakt, doet dat voor Nigeria.



Er zijn ook minder bekende namen die zich op het fraaie continentale podium kunnen laten zien. Saïd Bakari (RKC) en Yacine Bourhane (Go Ahead Eagles) komen uit voor de Comoren en ook een club als Cambuur is met twee spelers goed vertegenwoordigd. Issa Kallon (Sierra Leone) en David Sambissa (Gabon) willen als Afrikaanse kampioenen terugkeren naar Friesland.



Nog fraaier is het verhaal van Amro Abbas, die het met Soedan opneemt tegen Liverpool-ster Mo Salah. Abbas speelt bij AVV Columbia uit Apeldoorn (zondag eerste klasse). En Kilian Nikiema uit Voorschoten dan, vijf jaar geleden nog linksbuiten van Voorschoten ’97. Nu is hij de doelman van Burkina Faso. In 2019 maakte hij als 16-jarige zijn debuut.