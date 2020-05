‘Alleskönner’ Kai Havertz is voorbestemd voor de absolute top

Samen met Borussia Dortmund-spits Erling Haaland is hij momenteel de meest besproken speler van de enige topcompetitie waar we tegenwoordig nog van kunnen genieten. Bayer Leverkusen-speler Kai Havertz is het pianospelende lichtpuntje in donkere coronatijden die een carrière nastreeft als die van landgenoot Mesut Özil. En Peter Bosz is gek van hem.

Door Nik Kok



Kai Havertz (20) is er één in de categorie van Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne. Spelers van groot statuur van wie het zo zonde is voor ons in Nederland dat hun wieg maar een paar kilometer verderop had moeten staan of we hadden ze in Oranje gehad. Die van Havertz stond in Aken en dat is bijvoorbeeld slechts op veertien kilometer van het stadion van Roda JC. Fan was hij vroeger van Alemannia Aachen. Maar de zoon van een juriste en politieagent zou slechts kort spelen voor die club in de jeugd. Hij is al snel te goed voor Aken alleen.



Want twintig jaar later ligt de wereld aan de voeten van de speler wiens trainer na haast elke wedstrijd superlatieven te kort komt om hem te beschrijven. Na de recent gewonnen wedstrijd tegen Werder Bremen waarin Havertz twee keer scoorde, was het weer raak. Toch denkt Peter Bosz ook dat zijn geliefde pupil nóg beter kan. ,,Kai heeft zijn beste wedstrijd nog niet gespeeld.”

Volledig scherm Kai Havertz. © BSR Agency

Diezelfde Bosz vermoedt dat Havertz in de toekomst meer dan honderd miljoen gaat opbrengen voor Bayer Leverkusen. Al deed hij die uitspraak in het AD wel nog voordat de coronacrisis uitbrak. Bij Havertz zal het verschil evenwel niet veel hoeven te zijn. Juist nu verkeert hij in de vorm van zijn leven. ,,Het is een fijne jongen. Intelligent ook. Hij speelt ook piano”, zegt Bosz over hem.

Havertz zag zijn boezemvriend bij de club, Julian Brandt al vertrekken naar Borussia Dortmund zoals het bijna alle sterren van Bayer Leverkusen vergaat. Ooit slaan ze hun vleugels uit bij grotere clubs. Sinds het vertrek van Brandt zijn de schijnwerpers nog meer gericht op Havertz alleen. ,,En daar had hij aanvankelijk moeite mee”, zegt Bosz. ,,Ineens floot het hele stadion hem uit. Daar was hij kapot van. Hij vroeg zich af waarom dat was. Dan is het nog gewoon een joch van twintig.”

Volledig scherm Kai Havertz en Peter Bosz tijdens de training. © BSR Agency

Bosz ging met hem aan de slag. Hij kwam nog te weinig in de zestien. Sindsdien is de doelpuntenproduktie omhoog geschoten en geeft hij ook veel assists. Scoorde hij voor de winterstop maar twee keer. Inmiddels staat de teller op acht doelpunten. In de laatste vijf wedstrijden scoorde hij vier keer. Havertz is een ‘Alleskönner’ die op verschillende posities kan spelen. Hij is een aanvallende middenvelder, een buitenspeler en een spits in één. Zelf ziet hij een toekomst voor zich als Mesut Özil. Anderen zien weer meer een soort Michael Ballack in hem.

In elk geval is hij voorbestemd voor de absolute top. Het zorgt ervoor dat de telefoon van Leverkusen-directeur Rudi Völler inmiddels roodgloeiend staat. Liverpool leek tot voor kort de beste papieren te hebben om de veelbelovende ster binnen te halen, daar waar landgenoot en trainer Jürgen Klopp groot fan is. Maar in Duitsland blijven behoort ook tot de mogelijkheden voor Havertz die dan uiteraard direct wordt gelinkt aan het superrijke Bayern München.

Het is in elk geval een feit dat Bosz met Havertz een fijne troef in handen heeft om in het resterende stukje seizoen dat er nog over is, Champions Leaguevoetbal voor volgend seizoen te bewerkstelligen. Te beginnen, aanstaande zaterdag tegen directe concurrent Borussia Mönchengladbach.