Alphonso Davies: via Ghana en Canada nu de rijzende ster in München

De nummer 19 van Bayern heeft een bijzonder verleden. Davies is geboren op 2 november 2000 in een vluchtelingenkamp in Ghana, nadat zijn ouders vluchtten uit Liberia. Hij verhuisde samen met zijn ouders op vijfjarige leeftijd naar Canada. Vanaf zijn achtste begon Davies met voetballen. Dit deed hij zo goed dat hij op veertienjarige leeftijd werd aangetrokken door Vancouver Whitecaps, een Canadese ploeg die uitkomt in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS). Al snel bleek dat hij te goed was voor het jeugd- en reserveteam, waarna hij op vijftienjarige leeftijd zijn debuut maakte in de hoofdmacht. Hij werd hiermee de op één na jongste debutant in de MLS ooit na Freddy Adu.



Davies bleek een groot talent. Door acht goals en meerdere assists te produceren in 2018 verscheen hij op de radar bij meerdere Europese ploegen. Uiteindelijk was het Bayern Müchen dat met zijn handtekening aan de haal ging en zo vertrok hij in de winter van 2019 naar Duitsland.