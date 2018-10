Door Tim Reedijk



Stel je voor. Marc Overmars (Ajax) en Mark van Bommel (PSV) worden meegenomen voor verhoor. Ook scheidsrechters Bjorn Kuipers en Danny Makkelie worden door de politie ondervraagd en daarbij worden invallen gedaan bij de helft van alle eredivisieclubs, inclusief de complete top 3. Iets dergelijks was gisteren aan de hand in België, in een massaal onderzoek naar onder meer belastingfraude en matchfixing, met in de hoofdrol de meest invloedrijke zaakwaarnemer van het land Mogi Bayat met in zijn kielzog Dejan Veljkovic.



Het federaal parket in België gaf leiding aan een in Europa nooit eerder vertoonde operatie waarbij er door 184 agenten liefst 44 huiszoekingen in het land werden uitgevoerd. Ook in het buitenland werden dertien invallen gedaan en werd in Servië acht ton in beslag genomen. Daarbij viel de politie binnen bij negen clubs waarvan er acht op het hoogste Belgische niveau actief zijn, waaronder Club Brugge, Anderlecht en Standard Luik.



Door de dubieuze makelaars afgesloten contracten zijn daar in beslag genomen. In totaal werden gisteren 25 verdachten meegenomen voor verhoor óf opgepakt, onder wie Bayat, Veljkovic en een andere makelaar, Karim Mejjati. Andere ‘grote’ namen die door de politie werden verhoord, zijn Club Brugge-trainer Ivan Leko (bevriend met Veljkovic), Herman Van Holsbeeck (voormalig sportief directeur Anderlecht) en de twee Belgische topscheidsrechters Bart Vertenten en Sébastien Delferière.