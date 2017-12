Altidore schiet Toronto naar eerste Canadese titel

Vorig jaar stonden Toronto FC en Seattle Sounders ook al tegenover elkaar in de eindstrijd van de Major League Soccer. Toen won de Amerikaanse club via strafschoppen.



Toronto was dit seizoen met afstand de beste ploeg in de reguliere competitie en trok die vorm door in de play-offs. Altidore maakte in de eindstrijd van de Eastern Conference tegen Columbus Crew het enige doelpunt en leidde de Canadese formatie daarmee opnieuw naar de grote finale om de algehele titel. De 28-jarige Amerikaan vertolkte daarin ook een sleutelrol. Toronto FC pakte voor het eerst de MLS Cup. Andere bekende namen bij de kampioen zijn Michael Bradley (ex-Heerenveen) en Sebastian Giovinco (ex-Juventus).