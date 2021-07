Álvarez en Gutiérrez met Mexico als groepswinnaar door in Gold Cup

Deense bondscoach blikt terug op EK: ‘Spelers gaven over in de kleedkamer’

14 juli Een week na de uitschakeling blikt de Deense bondscoach Kasper Hjulmand terug op het EK. Het was een emotionele achtbaan voor heel Denemarken. Hjulmand spreekt over de twijfels die heersten voor aanvang van de wedstrijd met België. “Het is me een raadsel dat we die wedstrijd met zoveel vuur hebben kunnen beginnen.”