Ambitieus Hertha moet Berlijn eindelijk eens helpen aan een topclub

Bundesliga kleurt Oranje: ‘Zirkzee moet de verantwoor­de­lijk­heid gaan voelen’

9:57 Een historisch hoog aantal Nederlanders is dit seizoen actief in de Bundesliga. 23 Nederlanders liggen vast bij Duitse clubs en dat snapt Erik Meijer wel. ,,Nederlanders hebben een goede opleiding, eigen mening en vrijgevochten houding. Dat is een goede toevoeging aan het Duitse voetbal”, legt hij uit.