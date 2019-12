Amerikaanse miljardair bijna eigenaar van AS Roma

De club uit de Serie A, waar Justin Kluivert onder contract staat, verklaarde op de website dat er nog geen akkoord is en de deal nog onderhevig is aan wettelijke controles. Met de overname zou een bedrag van 780 miljoen euro zijn gemoeid, volgens Italiaanse media. AS Roma zou 272 miljoen euro aan schulden hebben.



Friedkin is in Amerika de distributeur van het Japanse automerk Toyota en bezit luxe resorts. Pallotta is een investeerder die in 2011 AS Roma kocht. Hij is ook de voorzitter van de club, die momenteel vierde staat in de Serie A.