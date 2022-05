Amnesty: FIFA moet arbeidsmigranten financieel compenseren

Amnesty International roept de FIFA op minimaal 440 miljoen dollar, ruim 417 miljoen euro, uit te trekken voor een compensatieprogramma voor honderdduizenden arbeidsmigranten die in de aanloop naar het WK in Qatar zijn uitgebuit. De mensenrechtenorganisatie hoopt ook dat de wereldvoetbalbond op weg naar volgende mondiale eindronden voorkomt dat schrijnende situaties zoals in de afgelopen jaren zich herhalen.

Het bedrag van 440 miljoen dollar is gelijk aan het totale prijzengeld voor de 32 deelnemende landen aan het WK in Qatar. Amnesty verwacht dat er meer geld nodig is om alle slachtoffers volledig te compenseren. Na overleg met vakbonden, maatschappelijke organisaties en de internationale arbeidsorganisatie ILO moet duidelijk worden hoeveel geld er daadwerkelijk nodig is. Arbeidsmigranten moeten volgens de mensenrechtenorganisatie gecompenseerd worden voor loon dat niet is uitbetaald en hoge wervingskosten. Veel arbeiders die gewond zijn geraakt tijdens werkzaamheden voor het WK zouden financieel onvoldoende zijn geholpen. Ook familieleden van veel overleden migranten wachten nog op compensatie.

,,Gezien de geschiedenis van mensenrechtenschendingen in het land, kende de FIFA de risico’s voor arbeiders toen de voetbalfederatie het toernooi aan Qatar toekende. En anders had ze dat moeten weten”, zegt secretaris-generaal Agnès Callamard van Amnesty. ,,Desondanks werd er in de evaluatie van het bod van de Qatari geen enkele melding gemaakt van arbeiders of mensenrechten en werden er geen voorwaarden gesteld aan de bescherming van arbeiders. De FIFA heeft sindsdien veel te weinig gedaan om die risico’s te voorkomen of te beperken.”

Quote De VVCS steunt het idee van een fonds voor de arbeidsmi­gran­ten en hun nabestaan­den VVCS Amnesty roept voetbalbonden, waaronder de KNVB, op om zich achter de oproep voor het compensatieprogramma te scharen. Volgens de mensrechtenorganisatie verdient de FIFA ruim 5,6 miljard euro met het WK in Qatar. Amnesty weet dat Qatar de laatste jaren wetten heeft ingevoerd die arbeidsmigranten beter moeten beschermen, maar benadrukt ook dat die onvoldoende worden nageleefd. ,,Jarenlang is het lijden van degenen die dit WK mogelijk hebben gemaakt onder het tapijt geveegd. Het wordt tijd dat de FIFA en Qatar gaan samenwerken aan een uitgebreid herstelprogramma dat de arbeiders centraal stelt. Het programma moet ervoor zorgen dat geen schade onopgemerkt blijft”, stelt Callamard.

De KNVB steunt de oproep van Amnesty International. ,,Nederland maakt deel uit van de UEFA-werkgroep die zich richt op de rechten van de arbeidsmigranten in Qatar”, zegt een woordvoerder van de KNVB. ,,Het aangekondigde initiatief is met Amnesty besproken en de UEFA-werkgroep staat hier positief tegenover. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft bovendien recent op het UEFA-congres aangegeven dat gekeken moet worden naar steun voor de slachtoffers, dus we wachten de lopende contacten tussen Amnesty en FIFA met veel interesse af.”

Al langer wordt gesproken over het opzetten van een fonds voor de families van arbeidsmigranten die in Qatar zijn omgekomen. De Nederlandse spelersvakbond VVCS was vorig jaar de eerste organisatie die daarvoor pleitte. Volgens Amnesty International is 440 miljoen dollar het minimumbedrag om onder meer achterstallig loon uit te betalen. Waarschijnlijk is meer geld nodig om ook de families van de overledenen in financieel opzicht enigszins te kunnen compenseren.

,,De VVCS steunt het idee van een fonds voor de arbeidsmigranten en hun nabestaanden”, meldt de spelersvakbond. ,,Zo staat dit ook opgetekend in de petitie-Qatar, die voorzitter Evgeniy Levchenko namens meer dan driehonderd profs heeft aangeboden aan Gijs de Jong van de KNVB.”

De voetbalbond spant zich naar eigen zeggen ‘maximaal’ in om de situatie van arbeidsmigranten in Qatar te verbeteren. ,,De KNVB heeft volop oog voor mensenrechten. We zijn blij met de inzet van de mensenrechtenorganisaties, want mede dankzij hun werk is goed zichtbaar wat de voortgang in Qatar is.”