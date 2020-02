Amrabat blinkt uit: ‘Tegen Juve valt het meer op’

Feyenoord wil zo graag eens echt transfergeld verdienen aan een speler. De aanhang vraagt zich af hoe dit toch kan: bij Feyenoord op de bank, in de Serie A een opvallende speler.

,,Ik snap dat fans van Feyenoord en misschien ook van Club Brugge soms zo denken. Maar ach, mijn verhaal bij Feyenoord is toch inmiddels wel bekend? Het is in de Kuip gewoon niet geworden wat we er van hadden gehoopt. Bij Hellas heb ik de draad opgepakt, maar zeker ook door de periode die ik bij Feyenoord heb meegemaakt. Het blijft een mooie club.’’



Fiorentina staat veel lager op de ranglijst dan Hellas Verona. Is dat nog een item?

,,Fiorentina heeft echt mooie plannen en wil flink vooruit de komende jaren. Ik heb voor vijf seizoenen getekend, wil daaraan meehelpen. Maar nu telt Hellas en we zijn dolblij dat we het grote Juve hebben verslagen.’’



Was dit jouw beste wedstrijd ooit?

,,Nee, wel een sterke wedstrijd. Maar dit was tegen Juventus en dan valt het natuurlijk meer op.’’