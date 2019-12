Ancelotti en Arteta zien Everton en Arsenal niet scoren op Goodison Park

En ook bij Everton was interim-coach Duncan Ferguson voor het laatst de eindverantwoordelijke. Vlak voor de wedstrijd werd namelijk bekend dat Ancelotti de definitieve opvolger zou worden van Marco Silva. Ancelotti, zelf recent ontslagen bij Napoli, was meteen aanwezig om zijn nieuwe ploeg te aanschouwen. Ook Arteta, in het verleden bovendien zelf actief voor Everton én Arsenal, was aanwezig om de wedstrijd te bekijken.



Beide kersverse managers werden niet verwend op Goodison Park. Arsenal, dat met de jongste opstelling in acht jaar tijd startte (24 jaar en 50 dagen), kreeg eigenlijk pas in de tweede helft dé mogelijkheid om de score te openen in Liverpool. Pierre Emerick-Aubameyang kreeg bij de tweede paal een enorme kans, maar de spits uit Gabon zag zijn poging op zeer fraaie wijze met één handje gekeerd worden door Everton-doelman Jordan Pickford.



Aan de andere kant hoefde Bernd Leno nauwelijks op te treden. Heel even hoopte Everton op een penalty, maar die kwam er niet. Grote kansen kwamen er evenmin. Ancelotti en Arteta zagen hun nieuwe clubs niet imponeren en hebben voldoende werk te verrichten vanaf morgen. Everton staat nu vijftiende, Arsenal negende.