Ancelotti kijkt uit naar duels met City en Liverpool: ‘Daar willen we ons mee meten’

Carlo Ancelotti is goed begonnen als coach van Everton met zeges op Burnley (1-0) en Newcastle United (1-2). Voor de zestigjarige Italiaan wacht nu het echte werk bij zijn nieuwe club, want Everton begint 2020 met uitduels bij Manchester City (1 januari, 18.30 uur) en Liverpool (5 januari, FA Cup).

Ancelotti blikte vandaag in zijn persconferentie vooruit op deze twee duels, nadat hij op nieuwjaarsdag nog een training had geleid. ,,De wedstrijd tegen Manchester City wordt een fantastische test om te zien hoever we echt zijn als team. City is heel sterk, maar we gaan morgen met vertrouwen naar Manchester.”

Ancelotti is het al twintig jaar gewend om te werken in de absolute top en ziet dan ook niet op tegen dit soort wedstrijden. ,,Het is juist goed om dit soort tests te hebben voor mijn ploeg. Ook de wedstrijd bij Liverpool moeten we met vertrouwen tegemoet zien. Ons doel voor de komende jaren is om te proberen te concurreren met de topteams van Engeland en Europa. Dat begint vanaf nu.”

Volledig scherm Carlo Ancelotti en Duncan Ferguson. © BSR Agency Everton verloor op 4 december met 5-2 van Liverpool op Anfield, een kleine kilometer van het eigen Goodison Park vandaan. Een dag later werd de Portugese coach Marco Silva ontslagen na anderhalf jaar bij de club. Everton had daarna een zwaar programma, maar interim-trainer Duncan Ferguson zorgde met zijn enthousiasme voor nieuwe energie en boekte goede resultaten tegen Chelsea (3-1 winst), Manchester United (1-1), Leicester City (2-2) en Arsenal (0-0). Daarna kwam Ancelotti, die zijn eerste twee duels dus won.

Geen tijd voor gerichte trainingen

,,Of ik verrast ben door deze resultaten? Nee, zeker niet. Toen ik hier aankwam was ik juist positief verrast door de geweldige teamspirit die ik aantrof. Duncan Ferguson heeft echt formidabel werk verricht. De spelers hebben hun vertrouwen terug en ik hoop dat we dat gevoel kunnen vasthouden.”

In het drukke schema rond de feestdagen heeft Ancelotti nog nauwelijks tijd gehad om echt te kunnen trainen met zijn nieuwe spelersgroep. ,,We hebben nog geen tijd om dingen in training dingen uit te proberen. Maar het kan gevaarlijk zijn om meteen veel te veranderen, omdat spelers dan in de war kunnen raken. Het gaat in deze periode van het seizoen vooral om wedstrijden spelen en resultaten boeken.”

Ancelotti werd door de Engelse pers ook gevraagd naar mogelijke versterkingen in de winterse transferperiode. ,,Daar gaan we na de wedstrijd tegen Liverpool over nadenken", zei de Italiaan. Door de komst van Ancelotti wordt Everton sinds gisteren gelinkt aan James Rodríguez (28), de linksbenige spelmaker uit Colombia die eerder bij Real Madrid en Bayern München floreerde onder de Italiaan.