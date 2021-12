Anderlecht-coach Kompany woedend na racisme in Brugge: ‘Zijn uitgemaakt voor bruine apen’

Kompany liet de verplichte persconferentie na afloop aan zich voorbijgaan. ,,De staf, de spelers en ikzelf zijn door het Brugse publiek de hele wedstrijd uitgescholden voor bruine apen. Ik heb het daar heel moeilijk mee. Er mag iets ludieks geroepen worden, maar we zijn hier met een heleboel mensen die veel gegeven hebben voor ons land. We komen hier gewoon voetballen. Ik wil niet in een conflict met Club Brugge terechtkomen, maar ik wil nu eigenlijk gewoon naar huis. Ik wil tijd doorbrengen met de mensen die belangrijk zijn voor mij.” Club Brugge-coach Philippe Clement zei dat hij geen racistische geluiden had gehoord. “Maar als iemand zulke dingen roept, zijn dat absoluut niet de waarden waar Club Brugge voor staat.”

Hoedt scoort voor Anderlecht

De Belgische topper tussen Club Brugge en Anderlecht leverde geen winnaar op. Een doelpunt van de Nederlander Wesley Hoedt leek het duel in het voordeel van de bezoekers uit Brussel te beslissen, maar Hans Vanaken zorgde in de 85ste minuut voor de 2-2.

Het duel kantelde in de tweede helft en in de 73ste minuut zorgde invaller Francis Amuzu voor de gelijkmaker. In de 80ste minuut zette Hoedt Anderlecht zelfs op voorsprong, maar Vanaken kopte niet veel later raak uit een hoekschop van Ruud Vormer. Bij Anderlecht werd Joshua Zirkzee in de rust gewisseld.