Anderlecht haalt ‘bad boy’ Bellamy in huis

Bellamy is door de jaren heen nooit gevrijwaard gebleven van onbesproken gedrag. De oud-spits van onder meer Liverpool, Manchester City en Newcastle United is vrijwel altijd omgeven geweest door controverse. Drinken, roken, vloeken en knokken: zo wordt de Welshe ‘bad boy’ in de voetbalwereld herinnerd. Menig ploeggenoot zal met weinig warme herinneringen terugdenken aan de oud-spits. Bij Newcastle United kreeg hij het bijvoorbeeld geregeld aan de stok met superster Alan Shearer.

Golfclub

Ook in zijn tijd bij Liverpool heeft Bellamy geen vrienden gemaakt. Tijdens een stage in de Algarve in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona loopt het uit de hand. Steven Gerrard heeft voor de hele groep een privéruimte geboekt in een restaurant met een karaoke en een bar. Na de nodige alcoholische versnaperingen nodigt Bellamy zijn Noorse ploeggenoot John Arne Riise op een pesterige manier uit om te gaan zingen.

Volledig scherm Craig Bellamy viert zijn goal met het slaan van een golfclub tegen Barcelona, waarbij hij verwijst naar de het ‘golfclubincident’ met zijn teamgenoot John Arne Riise. © AP Riise is hier niet van gediend. ,,Ik ga helemaal niet zingen en nu ga je zwijgen of ik sla je in elkaar”, foetert de Noor tegen zijn Welshe ploeggenoot. Waarna Bellamy antwoordt ,,Ik ga je f*cking vermoorden, stomme rooie.” Later op de avond staat Bellamy plots gewapend met een golfclub aan het bed van Riise. Hij wil uithalen met de golfclub op zijn schenen, maar zijn Noorse teamgenoot kan zijn benen net op tijd intrekken. Daarna haalt Bellamy nog eens uit en raakt zijn heup en dijbeen. In de bewuste wedstrijd scoort Bellamy in Camp Nou en viert de goal alsof hij met een golfclub zwaait.

Vier jaar later raakt hij weer in opspraak als hij in Cardiff wordt opgepakt, nadat twee mannen claimen verwondingen in het gezicht te hebben opgelopen na een aanval van Bellamy. Hij betaalt de borgsom en ontvangt later een formele waarschuwing.