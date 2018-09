Anderlecht lijdt weer puntenverlies tegen tien man

Fiorentina vierde na zege op Atalanta van De Roon en Hateboer

17:23 Atalanta heeft zijn draai nog niet gevonden in de Italiaanse competitie. De ploeg van Hans Hateboer en Marten de Roon ging met 2-0 onderuit bij Fiorentina, dat door de zege is geklommen naar de vierde plek in de Serie A.