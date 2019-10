Anderlecht met 5.000 euro boete miniem gestraft voor dubbelrol Kompany

Vincent Kompany is in de praktijk trainer van paars-wit, terwijl hij daar geen diploma voor heeft. Dat is de conclusie van de licentiecommissie. Echt verrassend is dat niet. Anderlecht kondigde deze zomer immers publiek aan dat de Belgische verdediger de dubbelrol op zich zou nemen. De licentiecommissie had daarom twee opties. Ofwel een boete van 5.000 euro. Ofwel schrapping van de licentie - waardoor Anderlecht naar het amateurvoetbal zou zakken.



Die laatste straf zou te zwaar zijn. Zeker omdat in het verleden bij KV Kortrijk een soortgelijke situatie voorkwam, en de licentiecommissie toen voor de boete had gekozen. Op papier kan Anderlecht nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Maar de kans is klein dat ze dat ook zullen doen.



De rol van Kompany is sinds vorige week veranderd bij de Belgische topclub. De ervaren Frankie Vercauteren (62) werd anderhalve week geleden als ‘supervisor’ aan de technische staf toegevoegd. Anderlecht staat na tien wedstrijden in de Pro League op de blamerende dertiende plaats met slechts negen punten. De club streeft naar aanvallend voetbal met een sterk verjongd team. De resultaten vallen tot dusver echter zwaar tegen.