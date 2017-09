Anderlecht ontslaat trainer Weiler ondanks landstitel

Deense voetbalsters weigeren kwa­li­fi­ca­tie­du­el te spelen

11:40 De Deense voetbalsters weigeren morgen aan te treden in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije. De internationals hebben nog altijd geen akkoord bereikt met de Deense bond DBU over hun arbeidsvoorwaarden. Daardoor kon afgelopen week de geplande oefeninterland in Horsens tegen Oranje, wat een herhaling zou zijn van de EK-finale, al niet doorgaan.