Anderlecht-spits Nmecha maakt winnende goal voor Jong Duitsland in EK-finale

Nmecha scoorde op aangeven van de aanvallend ingestelde rechtsback Ridle Baku, die komend seizoen bij VfL Wolfsburg te maken krijgt met zijn nieuwe trainer Mark van Bommel. Nmecha (22) is met vier goals ook topscorer van het toernooi. Hij werd afgelopen seizoen door Manchester City verhuurd aan Anderlecht. Bij de Belgische recordkampioen was hij in 41 wedstrijden goed voor 21 doelpunten voor het team van coach Vincent Kompany. Jong Oranje-spits Myron Boadu was een van de vier spelers die drie keer tot scoren kwam in dit toernooi, waarvan de groepsfase eind maart al werd afgewerkt.



In de halve finale was Florian Wirtz, het 18-jarige toptalent van Bayer Leverkusen, nog de grote uitblinker. Hij scoorde donderdagavond al twee keer in de eerste acht minuten. Jong Oranje deed halverwege de tweede helft nog wel iets terug via Perr Schuurs, maar bleek bij lange na niet sterk genoeg om de Duitse talenten te verslaan.