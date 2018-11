Anderlecht thuis niet langs laagvlieger Lokeren

Lof voor Cillessen: ‘Barça heeft twee geweldige doelmannen’

10:30 Jasper Cillessen kreeg gisteravond meer te doen dan hij vooraf had verwacht. Barcelona nam het in het toernooi om de Copa del Rey op tegen Cultural y Deportiva Leonesa, dat uitkomt in de Segunda División B, het derde niveau van Spanje. Het werd slechts 0-1. De Nederlandse doelman behoedde zijn ploeg zelfs voor een heuse blamage.