Anderlecht wéér onderuit

Lior Refaelov bracht de ploeg uit Antwerpen in de 49ste minuut op voorsprong, waarna Nacer Chadli in de 64ste minuut op aangeven van Sandler gelijkmaakte. De kort ervoor ingevallen Japanner Koji Miyoshi besliste het duel in de 87ste minuut met de 1-2.



Anderlecht speelde toen al ruim tien minuten met tien man nadat Albert-Mboyo Sambi Lokonga met twee keer geel naar de kant was gegaan. Antwerp staat in de subtop met 12 punten uit zes duels.