Andrew Redmayne is de Tim Krul van Australië: Socceroos dankzij keeper na strafschoppen naar WK

Voormalig Feyenoorder Renato Tapia benutte zijn strafschop wel voor Peru, maar hij zag zijn ploeggenoten Luis Advíncula en Alex Valera missen. Keeper Andrew Redmayne groeide uit tot de held van Australië. De doelman was pas in de 120ste minuut als invaller het veld opgekomen, om zich bij het nemen van de strafschoppen te onderscheiden. Dat lukte hem - al was niet iedereen te spreken over al zijn bewegingen op de doellijn.

De wedstrijd werd in het Ahmed Bin Ali Stadium, dat ook dienst zal doen op het WK in Qatar, gespeeld. De laatste play-off wordt morgen ook in Qatar gespeeld, maar dan in Doha. Nieuw-Zeeland en Costa Rica vechten dan om het laatste WK-ticket. De winnaar wordt bij het WK ingedeeld in groep E, samen met oud-wereldkampioenen Duitsland en Spanje. Ook Japan zit in groep E.