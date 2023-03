Antonio Conte maakt zijn eigen Tottenham Hotspur met de grond gelijk: ‘Zijn hier gewend niets te winnen’

Met videoTottenham Hotspur-coach Antonio Conte heeft zijn eigen ploeg met de grond gelijk gemaakt nadat zijn ploeg in de strijd om een ticket voor de Champions League punten liet liggen bij hekkensluiter Southampton. Het duel in het St. Mary’s-stadion eindigde in 3-3 na een 1-3 voorsprong voor Tottenham.

Opvallend was dat voor rust maar liefst vier spelers geblesseerd uitvielen, twee bij beide clubs. Pedro Porro bracht de Spurs in de lange blessuretijd van de eerste helft op voorsprong, maar in de eerste minuut na rust kwam Southampton op gelijke hoogte via Ché Adams. Via Harry Kane en Ivan Perisic liep Tottenham uit naar 1-3. Theo Walcott en Ward-Prowse bezorgden de thuisclub in de slotfase toch nog een punt.

Conte liep na afloop helemaal leeg door het optreden van zijn team: ,,Ik ben hier helemaal niet aan gewend. Ik zie heel veel egoïsten, ik zie geen team. We zijn gewoon elf spelers die een veld op gaan en totaal geen ziel en zaligheid in de wedstrijd stoppen", aldus de coach, die eerder deze maand met zijn team uit het FA Cup-toernooi én de Champions League werd geknikkerd. Daardoor pakt ook Tottenham Hotspur dit jaar geen prijs. De club won in 2008 voor het laatst een prijs met de winst van de League Cup.

Hoe dat komt? ,,Omdat ze er gewend aan zijn hier. Ze zijn er gewoon gewend aan geraakt om niets te winnen. Ze willen niet voor iets belangrijks spelen, ze willen niet onder druk spelen, ze willen geen stress krijgen. Dat is lekker makkelijk. Dat is het verhaal van Tottenham. De eigenaar is hier twintig jaar en ze hebben nooit wat gewonnen? Hoe komt dat? Je riskeert de fout te maken door naar de manager te wijzen, maar ik weet hoe het is om te winnen en om van grote tegenstanders te winnen. Ik heb geprobeerd de situatie verborgen te houden, maar nu niet meer. Dit is onacceptabel voor al die fans die een ticket kopen en ons volgen.”

Antonio Conte.

Jamie Carragher, analyticus bij Sky Sports, gelooft dat de situatie van Conte bij Tottenham onhoudbaar is geworden. ,,Conte wil ontslagen worden in de interlandbreak. Tottenham zou hem vanavond nog uit zijn lijden moeten verlossen.”

Tottenham blijft met 49 punten op de vierde plaats staan. Bij winst had de ploeg van trainer Antonio Conte de derde plaats overgenomen van Manchester United (50 punten). De Spurs hebben 2 punten meer dan Newcastle United, dat echter twee wedstrijden minder speelde. De top 4 in Engeland plaatst zich voor de Champions League.

Chelsea

Bij Chelsea gaat het nóg minder. The Blues lieten in de jacht op een ticket voor de Champions League weer punten laten liggen. De ploeg van trainer Graham Potter gaf in de thuiswedstrijd tegen Everton tot twee keer toe een voorsprong uit handen. De ingevallen Ellis Simms schoot in de 89ste minuut de 2-2 binnen, na halfslachtig ingrijpen van verdediger Kalidou Koulibaly en doelman Kepa Arrizabalaga.

Chelsea verzuimde daardoor om wat in te lopen op Tottenham Hotspur. Chelsea, kwartfinalist in de Champions League tegen Real Madrid, staat 11 punten achter op Tottenham. João Félix schoot Chelsea aan het begin van de tweede helft op voorsprong. Abdoulaye Doucouré trok de stand in de 69e minuut gelijk, maar Kai Havertz bracht de thuisclub uit een strafschop weer aan de leiding. Simms bezorgde het tegen degradatie vechtende Everton in de slotfase nog een punt.

Leeds United, met de Nederlanders Pascal Struijk en Crysencio Summerville als invallers, verliet de degradatiezone door met 4-2 te winnen bij Wolverhampton Wanderers. Summerville gaf in de extra tijd de assist bij de vierde treffer, van Rodrigo. De Wolves beëindigden de wedstrijd met negen spelers na rood voor Jonny Castro en Matheus Nunes. Southampton staat nog steeds onderaan met 23 punten, 1 punt minder dan Bournemouth (dat met 3-0 verloor bij Aston Villa) en West Ham United. Leeds klom met 26 punten naar de veertiende plek.

