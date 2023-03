Antonio Conte terug op de bank bij Spurs voor duel met AC Milan: ‘Heb mijn energie hervonden’

Vrouwelijk scheids­rech­ters­team onder leiding van Frappart leidt Franse Ligue 1-wed­strijd

De Franse scheidsrechter Stéphanie Frappart kan zich weer verheugen op een primeur. Samen met Manuela Nicolosi en Élodie Coppola leidt ze komende zondag de wedstrijd tussen Troyes AC en AS Monaco. Het is de eerste keer dat een wedstrijd in de Franse Ligue 1 volledig onder leiding staat van een vrouwelijk scheidsrechtersteam. Alleen de vierde scheidsrechter is een man. Dat meldt de Franse voetbalbond FFF.