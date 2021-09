Araújo voorkomt in laatste minuut nederlaag Barça, maar is het genoeg voor positie Koeman?

Gepasseer­de Vormer wilde aanvoer­ders­band Club Brugge inleveren

17 september Ruud Vormer was zo teleurgesteld dat hij woensdag geen basisplaats had bij Club Brugge in de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain, dat hij zijn aanvoerdersband wilde inleveren. Trainer Philippe Clement wist de Nederlandse middenvelder echter te overtuigen om daarvan af te zien.