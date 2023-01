Arbiter beladen WK-duel Oranje tegen Argentinië niet in actie in Spanje, zou aan afscheid denken

Arnaut Danjuma speelt wéér belangrij­ke rol in bekerzege Villarreal, ook Justin Kluivert scoort

Arnaut Danjuma Groeneveld heeft zich wederom van zijn sterke kant laten zien in de Copa del Rey. Nadat hij in de vorige ronde al een heldenrol vertolkte, was hij nu wéér belangrijk voor Villarreal. Hij trok zijn ploeg over het dode punt tegen Cartagena, waardoor Villarreal uiteindelijk nog met 1-5 won.

3 januari