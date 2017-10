Argentinië aan de hand van Messi door naar WK

Ook Uruguay en Colombia plaatsten zich voor de eindronde in Rusland. Brazilië was al zeker van deelname aan het WK. Chili, winnaar van de laatste twee toernooien om de Copa America, redde het verrassend genoeg niet. In de laatste kwalificatiewedstrijd verloor de ploeg met 3-0 van poulewinnaar Brazilië en eindigde daardoor als zesde in de poule.

Peru eindigde op de vijfde plaats in de eindstand en mag daarom nog hopen op WK-kwalificatie. Daarvoor moet de ploeg in de play-offs spelen tegen Nieuw-Zeeland.

Volledig scherm Lionel Messi na zijn derde treffer. © REUTERS

Argentinië, bij het vorige WK van 2014 in Brazilië nog verliezend finalist tegen Duitsland, begon als nummer zes van de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep aan de slotwedstrijd in het Atahualpa-stadion in de ijle lucht van Quito, op ruim 2800 meter boven zeeniveau.

Voor het eerst in 48 jaar dreigde de tweevoudig wereldkampioen (1978 en 1986) te ontbreken op het WK. Maar juist op het moment dat het echt moest, stond Messi op. De dertigjarige superster van FC Barcelona nam de zwalkende ploeg van Jorge Sampaoli, de derde bondscoach al van Argentinië in korte tijd, bij de hand na een dramatische start.

Binnen 40 seconden kwam het al uitgeschakelde Ecuador op voorsprong via Romario Ibarra. De Argentijnse voetbalfans vreesden op dat moment voor het ergste. Hun ploeg kwam de laatste wedstrijden namelijk ontzettend moeilijk tot scoren. Maar Messi trok in de elfde minuut de stand gelijk na een combinatie met Angel Di Maria.